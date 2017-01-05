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Баззер-битер Адетокунбо позволил «Милуоки» вырвать победу у «Нью-Йорка»

5 января 2017, четверг. 06:06. Баскетбол
«Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА принимал на своей площадке «Милуоки Бакс». Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась со счётом 105:104 в пользу гостей.

По ходу третьей четверти «Никс» вели с разницей в 16 очков, но этого оказалось недостаточно для итогового успеха. Победу «Бакс» принёс баззер-битер Янниса Адетокунбо, который в итоге стал самым результативным в своей команде — на его счету 27 очков и 13 подборов. Ещё 18 очков набрал Грег Монро. У «Нью-Йорка» 30 очков и 11 подборов на счету Кармело Энтони, по 15 очков набрали Деррик Роуз и Миндаугас Кузминскас.

Для «Никс» это поражение стало шестым кряду.
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2017, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Йорк Никс:
Милуоки Бакс:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Милуоки Бакс Нью-Йорк Никс Яннис Адетокунбо НБА
Новости. Баскетбол
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