Уэстбрук: я бы никогда не проявил неуважение к баскетболу, бросив мяч в судью

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер»настаивает, что случайно попал мячом в лицо судье в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс».«Я позвал арбитра. Он повернулся ко мне, но затем перевёл взгляд в другую сторону. Я не знаю… не знаю, что и сказать. Я в самом деле не хотел такого. Я не из тех парней… Я бы никогда не проявил такое неуважение к баскетболу, намеренно бросив мяч в судью. Ничего подобного со мной не случалось. И технический фол за это – какое-то безумие», – цитирует Уэстбрука ESPN.Разыгрывающий получил технический фол за этот эпизод.