Анциферов: глупые потери привели к поражению «Автодора» от «Каршияки»

Главный тренер «Автодора»после поражения в матче Лиги чемпионов ФИБА от «Каршияки» назвал причины неудачи.«Конечно, мы очень серьёзно настраивались на игру с «Каршиякой», чтобы продолжить борьбу за выход в следующий этап Лиги чемпионов. Будем разбираться в причинах провала в стартовой четверти. Не могло не сказаться на наших действиях отсутствие заболевшего Ника Миннерата – всё-таки он лидер команды по результативности. После внесённых коррективов сумели вернуться в игру в третьем периоде. Однако затем позволили соперникам забрать мячи под нашим щитом и совершили глупые потери, что и привело к поражению. Благодарен ребятам за то, что бились до конца. Конечно, не всё сегодня получалось, допустили много невынужденных ошибок и промахов. Но будем работать дальше, и уверен, что всё у нас получится», – цитирует Анциферова официальный сайт клуба.Встреча завершилась поражением «Автодора» со счётом 65:78.