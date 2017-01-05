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Джеймс: травмы замедляют прогресс «Кливленда»

5 января 2017, четверг. 12:26. Баскетбол
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс назвал причину последних неудач команды.

«Эпидемия травм может обрушиться на любую команду. С этим тяжело бороться. Подобные проблемы замедляют прогресс. Слишком много игроков «Кливленда» сейчас выбыли из строя. Когда они вернутся, мы станем сильнее. Однако Крис Андерсен пропустит весь остаток сезона, а Джей Ар Смит – значительный отрезок. Надеюсь, что Кайри Ирвинг и Кевин Лав сумеют помочь команде уже скоро. У нас очень много потерь», – цитирует Джеймса ESPN.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс
Новости. Баскетбол
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