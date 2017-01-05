Мозгов: мне нужно разбрасывать соперников, но не «убивать» их

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс»рассказал о приоритетных направлениях совершенствования своей игры.«Мне нужно действовать жёстче и разбрасывать соперников в борьбе. Не так чтобы «убивать» их, но играть в более силовой манере.Мне необходимо выполнять свою работу. Нас на площадке пятеро, и мы должны стоять друг за друга. Неважно, кто допустил ошибку. Главное, чтобы было кому подстраховать. Всё дело в здоровой агрессивности. Тут имеет значение личное отношение к игре в обороне», – цитирует Мозгова The Orange County Register.