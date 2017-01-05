Ласо: игра ЦСКА строится вокруг Теодосича и де Коло

Главный тренер «Реала»дал комментарий в преддверии матча Евролиги с московским ЦСКА, который пройдёт 6 января. Сейчас «армейцы» возглавляют таблицу турнира, а «Реал» идёт вторым.«Их игра строится вокруг Теодосича и де Коло, но никто не ценит из физическую мощь на других позициях. Аарон Джексон и Кори Хиггинс дают им хорошую ротацию и атлетизм. Есть Кайл Хайнс, Джеймс Огастин, Никита Куранов, Андрей Воронцевич… И всегда кто-то может выстрелить, как Виталий Фридзон», — приводит слова Ласо El Desmarque.