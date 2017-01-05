Уэйд: в «Майами» меня пытались втянуть в решения по обмену одноклубников

Атакующий защитник «Чикаго Буллз»рассказал, что во времена его выступлений за «Майами Хит» руководство клуба пыталось вовлечь его в принятие решений по обменам других игроков.«Когда я был молодым игроком в „Майами“ и поднимался вверх, они вовлекали меня в такие вещи. И потом это стало некомфортно. С тобой говорят об обмене твоих партнёров и тому подобном. И тогда я сказал не втягивать меня в это. Я всегда участвовал в том, чтобы звонить парням и пытаться сделать свою команду лучше. Но принимать решения касательно игроков? Мне за это не платят», — цитирует Уэйда Chicago Sun-Times.