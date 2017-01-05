«Бамберг» обыграл «Барселону» «+20» в Евролиге, Стрельниекс набрал 20 очков

Немецкий «Бамберг» обыграл испанскую «Барселону» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 85:65.Хозяева выиграли первую четверть матча с преимуществом в одно очко, но во второй десятиминутке увеличили отрыв до девяти очков. «Барселона» проиграла в каждой отдельной четверти.Самым эффективным игроком матча стал латвийский защитник «Бамберга». Он набрал 20 очков, совершил 1 подбор, отдал 4 передачи и сделал 1 перехват.«Бамберг» занимает 10-е место в турнирной таблице, «Барселона» — 11-е.