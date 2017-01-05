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«Бамберг» обыграл «Барселону» «+20» в Евролиге, Стрельниекс набрал 20 очков

5 января 2017, четверг. 23:41. Баскетбол
Немецкий «Бамберг» обыграл испанскую «Барселону» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 85:65.

Хозяева выиграли первую четверть матча с преимуществом в одно очко, но во второй десятиминутке увеличили отрыв до девяти очков. «Барселона» проиграла в каждой отдельной четверти.

Самым эффективным игроком матча стал латвийский защитник «Бамберга» Янис Стрельниекс. Он набрал 20 очков, совершил 1 подбор, отдал 4 передачи и сделал 1 перехват.

«Бамберг» занимает 10-е место в турнирной таблице, «Барселона» — 11-е.

Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
05 января 2017, четверг. 22:00 МСК
Бамберг
Бамберг, Германия
85 : 65 (18:17, 22:14, 19:16, 26:18)
Барселона
Барселона, Испания
Бамберг: Стрельниекс - 20, Миллер - 20, Мелли - 17, Тайс - 11, Косьё - 7, Радошевич - 6, Макнил - 2, Зисис - 2, Хекман, Ло, Штайгер, Веремеенко
Барселона: Райс - 19, Везенков - 9, Копонен - 8, Томич - 8, Рэнфро - 6, Наварро - 5, Доллмен - 5, Олсон - 4, Клавер - 1, Холмс, Дорси, Эрикссон
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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