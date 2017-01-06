«Торонто» дома одолел «Юту», Лоури набрал 33 очка

«Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете выиграл у «Юты Джаз» со счётом 101:93.Встреча проходила в равной борьбе с небольшим преимуществом «Юты». Гости на старте решающей четверти вели с перевесом в 6 очков, но позволили соперникам перехватить инициативу и довести игру до победы.Самыми результативными игроками встречи сталииз «Торонто», набравшие соответственно 33 и 23 очка. Лучшими в составе «Джаз» оказались, на счету которого 17 очков, и— 16.