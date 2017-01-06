20 очков и 19 подборов Дэвиса не спасли «Нью-Орлеан» от поражения «Атланте»

В матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» на выезде нанёс поражение «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 99:94.Первая половина встречи прошла при небольшом преимуществе хозяева. После перерыва «Хоукс» перехватили инициативу и на старте заключительной четверти заработали перевес в 7 очков. «Нью-Орлеан» сумел отыграться и выйти вперёд, но при счёте 88:85 позволил сопернику набрать 10 очков подряд и отыграться уже не сумел.Самым результативным игроком в составе победителей стализ «Атланты», набравший 23 очка. Лидер «Пеликанс»оформил дабл-дабл из 20 очков и 19 подборов.