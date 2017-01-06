М. Тёрнер повторил феноменальное достижение Ш. О'Нила, Э. Дэвиса и К. Таунса

20-летний центровой «Индиана Пэйсерс»набрал 25 очков, совершил 15 подборов и поставил 5 блок-шотов в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс». Таким образом, он стал лишь четвёртым игроком лиги за последние 30 лет, продемонстрировавшим подобные статистические показатели в возрасте не старше 20 лет.Ранее такое удавалось только Шакилу О'Нилу (пять раз за «Орландо Мэджик»), Энтони Дэвису (в сезоне-2013/14 за «Нью-Орлеан Пеликанс») и Карлу-Энтони Таунсу (в сезоне-2015/16 за «Миннесота Тимбервулвз»).