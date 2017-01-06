«Кливленд» и «Атланта» обсуждают обмен с участием Кайла Корвера

«Кливленд Кавальерс» и «Атланта Хоукс» ведут серьёзные переговоры об обмене с участием атакующего защитника, сообщает ESPN. Он должен заменить надолго выбывшего из строя Джей Ар Смита. Взамен «Кливленд» готов отдать разыгрывающего Мо Уильямса, лёгкого форварда Майка Данливи и защищённый выбор первого раунда драфта 2019 года. Не исключено участие в обмене третьей организации.В текущем сезоне 35-летний Корвер набирает по 9,5 очка и совершает по 2,8 подбора за 28 минут в среднем за игру.