Корвер: переход в «Кливленд» – это отличная возможность для меня

Несмотря на то что переговоры об обмене между «Кливленд Кавальерс» и «Атланта Хоукс» ещё не завершены, его центральная фигура атакующий защитникуже высказал мнение о возможном переходе.«Я испытываю противоречивые чувства. Меня очень многое связывает с «Атлантой». Здесь я провёл свои лучшие баскетбольные годы. Тяжело прощаться со всем этим.Но переход в «Кливленд» – это отличная возможность для меня. Я буду рад стать частью этой команды. С игровой точки зрения «Кавальерс» мне отлично подходят», – цитирует Корвера ESPN.