Новицки: готов быть 10-м в ротации, лишь бы «Даллас» вышел в плей-офф

Мощный форвард «Даллас Маверикс»согласен играть любую роль в команде, чтобы помочь ей улучшить турнирное положение.«Несомненно, «Даллас» хочет бороться и нацелен на выход в плей-офф. Если для этого понадобится, чтобы я стал 10-м игроком в ротации, то я готов на это. Нам необходимо разобраться в сильных и слабых сторонах команды и предпринять рывок. «Маверикс» нужна серия побед», – цитирует Новицки ESPN.В настоящее время «Даллас» занимает последнее место в Западной конференции с соотношением выигранных и проигранных матчей 11-25.