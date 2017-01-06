Майк Мэлоун: приношу извинения ветеранам «Денвера» за критику в их адрес

Главный тренер «Денвер Наггетс»признал, что допустил ошибку, публично высказав претензии ветеранам команды в недостатке лидерских качеств после матча регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз».«В отношении этого инцидента могу сказать только одно – приношу извинения нашим ветеранам. Происходящее в нашей раздевалке должно там и оставаться. Я же нарушил этот принцип и позволил выплеснуть разочарование от поражения. Если у меня в будущем возникнут проблемы с ветеранами команды, то я буду их решать наедине с ними», – цитирует Мэлоуна ESPN.