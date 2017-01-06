Итудис: ЦСКА прилетел в Мадрид, чтобы реабилитироваться за два поражения кряду

Главный тренер ЦСКАнакануне матча регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом» рассказал о задачах команды.«Во-первых, поздравляю всех с Новым годом, желаю оставаться здоровыми в сумасшествии окружающего мира, где происходит множество трагических событий. Мы прилетели в Мадрид после двух подряд поражений в Евролиге, и нам необходимо реабилитироваться. «Реал» и ЦСКА имеют богатую историю соперничества, которое дарит болельщикам интересные матчи. Мадридцы в этом сезоне традиционно сильны, они преследуют нас в турнирной таблице, потому необходимо приложить максимум старания и усердия, чтобы победить», – цитирует Итудиса официальный сайт клуба.