Шарифьянов: «Лейкерс» – идеальная команда для Мозгова

Агент центрового «Лос-Анджелес Лейкерс»Максим Шарифьянов считает удачным сделанный в межсезонье выбор организации для долгосрочного контракта.«На сегодня для Мозгова «Лейкерс» – идеальная организация. Потому что он здесь на своём месте, у него заметная роль в команде. Пока на него делается не такая большая ставка в нападении. Но при этом его опыт, его умение защищаться очень здорово помогают «Лейкерс», в том числе дополняя тех молодых, которые есть в команде», – передаёт слова Шарифьянова «Советский спорт».