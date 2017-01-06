Де Коло: ещё есть время подумать, брать ли семью на «Финал четырёх» в Стамбул

Защитник ЦСКАответил на вопрос о том, не обеспокоен ли выбором Стамбула в качестве места проведения «Финала четырёх» Евролиги сезона-2016/2017. Ранее защитник «армейцев» Аарон Джексон в своём «твиттере» призвал перенести «Финал четырёх» в другое место в связи с произошедшим в Стамбуле терактом в ночь на 1 января.«Я понимаю, о чём говорит Аарон Джексон. Когда вы доходите до «Финала четырёх», то хотите думать лишь об игре, а не о том, что может случиться в городе, если ваша семья приехала туда. Но всё, чего хочу я, — это играть. Посмотрим. До «Финала четырёх» ещё есть время, чтобы подумать, брать туда с собой семью или нет», — цитирует де Коло Marca.