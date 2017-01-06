Анциферов: чтобы выйди в плей-офф Лиги ВТБ, нужно обыграть «Парму»

Главный тренер «Автодора»поделился ожиданиями от матча против «Пармы» в Единой лиге ВТБ. Матч состоится 7 января, начало игры в 16:30 мск.«Знаем, что соперник предельно мотивирован и настраивается дать нам бой. Но и мы решаем свои задачи. Победа над «Пармой» для нас важна как воздух, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф Единой лиги ВТБ. Все ребята в строю и очень серьёзно готовятся к предстоящему поединку. В Перми нам должна помочь более широкая ротация состава по сравнению с матчем в Турции. Мы ищем свою игру. Конечно, многое ещё не получается, но прогресс заметен. Цель у нас только одна – победа!» — приводит слова Анциферова официальный сайт «Автодора».