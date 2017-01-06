Голосование болельщиков на Матч всех звёзд Лиги ВТБ закончится через три дня

Голосование болельщиков за выбор игроков на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ завершится через три дня, 9 января, сообщает официальный сайт лиги.
Матч состоится 11 февраля в сочинском дворце спорта «Большой» и пройдёт в формате «Звёзды России» — «Звёзды мира».
На данный момент в сборной звёзд мира по голосованию лидируют защитник УНИКСА Кит Лэнгфорд (2474 голоса), защитник ЦСКА Милош Теодосич (2105) и лёгкий форвард «Автодора» Ник Миннерат (1651). В опросе на сборную звёзд России лидируют защитник ЦСКА Алексей Швед (2221), лёгкий форвард «Зенита» Сергей Карасёв (1805) и защитник «Автодора» Евгений Колесников (1726).
Проголосовать игроков вы можете в социальных сетях — «ВКонтакте» и «Фейсбук».