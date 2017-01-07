Итудис: сейчас приходится по пальцам пересчитывать тех, кто верит в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКАпрокомментировал поражение команды от мадридского «Реала» (85:95) в матче регулярного чемпионата Евролиги.«Поздравляю „Реал“ с победой, очевидно, соперники хотели её больше. Болельщики получили возможность увидеть хорошее баскетбольное сражение. У каждой из четвертей был разный рисунок. Ключевой момент был за 3:46 до конца, когда счет был 85:83, и мы не смогли защититься, да ещё сделали три потери. Этот фрагмент не отражает картины игры, хотя цифры говорят не в нашу пользу. Соотношение перехватов к потерям у нас „-13“, мы позволили соперникам сделать 16 подборов на своём щите. При этом команда сражалась, оставалась в игре.Где-то нам не хватило удачи, в кольцо влетели сложные мячи на последних секундах владений, но удача обычно оказывается на стороне тех, кто проявляет больше желания и решительности. Постараемся держаться вместе и реабилитироваться, будем работать дальше. Понятно, когда мы начали сезон с отметки 6-0, многие похлопывали нас по плечам, приговаривая, какая классная у нас команда. А теперь нам приходится по пальцам пересчитывать друзей и тех, кто в нас верит», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.