68 очков Джеймса и Ирвинга принесли «Кливленду» победу над «Бруклином»

«Кливленд Кавальерс» добыл победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 116:108 в пользу гостей. Отметим, что по ходу встречи преимущество «Кавальерс» достигало 24 очков.
Самым результативным игроком в составе «Кливленда» стал Леброн Джеймс, на счету которого 36 очков. Ещё 32 очка набрал Кайри Ирвинг, а Кевин Лав оформил дабл-дабл — 17 очков, 13 подборов. У «Бруклина» больше всех очков набрал Боян Богданович (23), ещё 19 в активе Кариса ЛеВерта.