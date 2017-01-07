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68 очков Джеймса и Ирвинга принесли «Кливленду» победу над «Бруклином»

7 января 2017, суббота. 06:12. Баскетбол
«Кливленд Кавальерс» добыл победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 116:108 в пользу гостей. Отметим, что по ходу встречи преимущество «Кавальерс» достигало 24 очков.

Самым результативным игроком в составе «Кливленда» стал Леброн Джеймс, на счету которого 36 очков. Ещё 32 очка набрал Кайри Ирвинг, а Кевин Лав оформил дабл-дабл — 17 очков, 13 подборов. У «Бруклина» больше всех очков набрал Боян Богданович (23), ещё 19 в активе Кариса ЛеВерта.
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
108 : 116 (20:24, 19:26, 29:36, 40:30)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс:
Кливленд Кавальерс:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Кливленд Кавальерс Кайри Ирвинг Леброн Джеймс НБА
Новости. Баскетбол
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