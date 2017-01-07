«Нью-Йорк» обыграл «Милуоки», уступая «-18», и прервал серию из шести поражений

«Нью-Йорк Никс» обыграл «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «БМО Харрис Брэдли-центре» в Милуоки и завершилась со счётом 116:111 в пользу гостей. По ходу второй четверти «Бакс» вели с разницей в 18 очков, однако этого им не хватило для итоговой победы.
В составе «Никс» самым результативным стал Кармело Энтони, на счету которого 26 очков и 10 передач. Кристапс Порзингис набрал 24 очка. У «Милуоки» два игрока набрали по 25 очков — Джабари Паркер и Яннис Адетокунбо. Ещё 19 очков на свой счёт записал Грег Монро.
«Нью-Йорк» прервал серию из шести поражений и отомстил «Милуоки», которому проиграл два дня назад со счётом 104:105.