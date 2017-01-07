«Лейкерс» с Мозговым разгромили «Майами» — «+27»

«Лос-Анджелес Лейкерс» разгромил «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 127:100 в пользу хозяев.Самым результативным у победителей стал Лу Уильямс, набравший 24 очка. Луол Денг оформил дабл-дабл (19 очков, 14 подборов), также 19 очков набрал Д`Анджело Расселл. Российский центровойотыграл 16 минут, набрал пять очков, сделал два подбора и совершил две потери. В составе «Майами» стоит отметить Уилли Рида (22 очка, 12 подборов) и Джеймса Джонсона (20 очков).Это поражение стало для «Майами» седьмым в последних восьми матчах.