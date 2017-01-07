40 очков Стивена Карри не помогли «Голден Стэйт» победить «Мемфис»

В очередном матче регулярного чемпионата «Голден Стэйт Уорриорз» на своём паркете потерпел поражение от «Мемфис Гриззлиз» со счётом 119:128.
Подопечные Стива Керра были близки к победе в основное время поединка, но точный бросок Майка Конли в концовке заключительной четверти перевёл игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке баскетболисты «Голден Стэйт» сумели набрать только восемь очков, позволив «Гриззлиз» забить 17.
Самым результативным игроком матча стал Стивен Карри, который отметился 40 очками. В составе «Мемфиса» лучшими были Майк Конли и Зак Рэндольф, набравшие по 27 очков.