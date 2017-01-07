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175 лет назад
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Леброн Джеймс эффектно забил сверху после передачи Лава
7 января 2017, суббота. 09:58.
Баскетбол
Лидер «Кливленд Кавальерс»
Леброн Джеймс
в
матче
регулярного чемпионата против «Бруклин Нетс» (116:108) исполнил эффектный данк после передачи форварда
Кевина Лава
.
Джеймс провёл на паркете 35 минут, собрав коллекцию из 36 очков, девяти подборов, шести результативных передач и двух перехватов.
Посмотреть видео можно, перейдя по
следующей ссылке
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Кливленд Кавальерс
Кевин Лав
Леброн Джеймс
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Новости. Баскетбол
7 января 2017, суббота
09:58
Леброн Джеймс эффектно забил сверху после передачи Лава
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