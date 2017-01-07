Споэльстра: рефери несправедливо удалили Драгича

Главный тренер «Майами Хит»прокомментировал решение рефери удалить разыгрывающегоза стычку с защитником «Лос-Анджелес Лейкерс»в середине третьей четверти.«Это действительно было несправедливое решение. Его просто бросили на паркет. Драгич не заслуживал такого отношения к себе.Не могу сказать, повлияло ли это удаление на результат матча. Драгич является нашим лучшим игроком, так что без него мы играли значительно хуже», – приводит слова Споэльстры ESPN.