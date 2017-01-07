Док Риверс: больше не буду получать технические замечания

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс»заявил, что постарается вести себя более сдержанно во время матчей.«Я должен быть лидером этой команды, так что многие действия мне приходится делать первым. Больше я не буду получать технические замечания. Есть много других команд, которые спорят с рефери так же, как и мы. Как тренер я должен выполнять свою работу. Я не собираюсь меняться и продолжу бороться за свою команду. Но я хочу, чтобы мы стали лучше. Я начал хорошо. У меня нет технических замечаний», – приводит слова Риверса NBC Sports.