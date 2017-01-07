Ласо: ключами к победе над ЦСКА стали подборы и соотношение передач к потерям

Главный тренер «Реала»рассказал, за счёт чего его команде удалось обыграть ЦСКА (95:85) в Евролиге.«Команда была великолепна, поздравляю парней с победой. В этой игре они тяжело работали во всех аспектах, чтобы победить чемпионов Европы. Мы знали, что для победы должны многое сделать хорошо. Есть аспекты игры, которые хорошо говорят о команде: подборы, соотношение передач к потерям. И они стали ключом к победе.Мы знали, что матч будет сложным до финальной сирены, и вероятно, решающими стали наши усилия в обороне в концовке. Легко сказать, что они превзойдут вас под щитом, но они не забивали трёхочковых в первой половине. Мы хорошо защищались на линии трёхочковых, а заблокировать всё очень сложно. Во второй половине мы лучше защищались против их пик-н-роллов, и процент попадания двухочковых у них снизился, но они забили несколько „трёх“.Когда играешь против такой команды, как ЦСКА, то знаешь, что прикрыть всё почти невозможно. Но мы смогли защищаться против великолепных игроков и добыли важную победу», — цитирует Ласо официальный сайт турнира.