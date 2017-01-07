Анциферов: в матче с «Пармой» «Автодору» некуда было отступать

Главный тренер «Автодора»прокомментировал победу команды над «Пармой» в Лиге ВТБ — 101:97.«Мы готовились к игре и знали, что она будет тяжёлая, так как хозяевам некуда отступать, но и нам некуда было отступать, нам тоже была нужна победа. К сожалению, мы долго раскачивались, позволили пермякам забить много трёхочковых бросков, а когда соперник почувствовал, как говорится, запах крови, они стали забивать даже с сопротивлением. Тем не менее позитивный настрой и желание бороться до конца принесли нам победу. Поздравляю своих игроков, эта победа много для нас значит», — приводит слова Анциферова официальный сайт Лиги ВТБ.