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Анциферов: в матче с «Пармой» «Автодору» некуда было отступать

7 января 2017, суббота. 18:48. Баскетбол
Главный тренер «Автодора» Владимир Анциферов прокомментировал победу команды над «Пармой» в Лиге ВТБ — 101:97.

«Мы готовились к игре и знали, что она будет тяжёлая, так как хозяевам некуда отступать, но и нам некуда было отступать, нам тоже была нужна победа. К сожалению, мы долго раскачивались, позволили пермякам забить много трёхочковых бросков, а когда соперник почувствовал, как говорится, запах крови, они стали забивать даже с сопротивлением. Тем не менее позитивный настрой и желание бороться до конца принесли нам победу. Поздравляю своих игроков, эта победа много для нас значит», — приводит слова Анциферова официальный сайт Лиги ВТБ.
Источник: Единая лига ВТБ Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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