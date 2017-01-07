Ткаченко: ЦСКА и «Реал» сыграют в финале Евролиги

Чемпион мира 1982 года и бывший игрок ЦСКАсчитает, что «армейцы» смогут дойти до финала Евролиги.“Ничего такого страшного не происходит. Сейчас сезон Евролиги долгий, так что такое бывает у каждой команды. Более того, ЦСКА продолжает лидировать. Вот с «Реалом» было всё на равных, а в конце Нандо Де Коло и Милош Теодосич захотели сами всё решить, но не получилось. Да и проиграли “армейцы” сильной команде на выезде. Димитрис Итудис сделает правильные выводы. На мой взгляд, в финале Евролиги этого сезона будут играть именно ЦСКА и «Реал». Сейчас большую уверенность в себе обретёт Де Коло, да и Теодосич прибавит, и всё будет нормально. Но какого-то страшного провала я не вижу», — приводит слова Ткаченко «Р-Спорт».