Д. Иванович: «Зенит» набирает много лёгких очков

Главный тренер «Химок»считает, что предстоящий матч Лиги ВТБ против «Зенита» может стать для его команды самым сложным за последнее время.«Зенит» — одна из лучших команд Лиги ВТБ и Кубка Европы. Они играют очень хорошо и быстро. В их составе есть отличные снайперы, соперник здорово играет под чужим щитом и находит правильные решения в нападении. Благодаря этому «Зенит» набирает много лёгких очков. Возможно, этот матч станет самым сложным для нас за последние несколько недель. Конечно, у них есть явные лидеры Тулсон и Карасёв, однако это целостная команда, и я бы мог также выделить Тимму, Лэндри и особенно Марковича, который может решить исход любого матча в одиночку», — приводит слова Ивановича официальный сайт «Химок».Матч «Зенит» — «Химки» состоится 8 января, начало — в 19:00 мск.