Матч «Портленд» — «Детройт» перенесён из-за снегопада

Матч регулярного чемпионата НБА между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Детройт Пистонс» перенесён на сутки в связи с погодными условиями, сообщается на официальном сайте НБА. Игра должна была начаться 8 января в 06:00 мск, однако будет проведена на день позже из-за сильного снегопада, который обрушился на Орегон.
Президент «Портленда» Крис Макгован заявил, что данное решение принято ради «безопасности игроков и болельщиков».
На данный момент «Портленд» занимает 8-е место в Западной конференции, «Детройт» — 11-е в Восточной.