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175 лет назад
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Кортни Ли исполнил эффектный данк в матче с «Индианой»
8 января 2017, воскресенье. 10:01.
Баскетбол
Защитник «Нью-Йорк Никс»
Кортни Ли
в
поединке
регулярного сезона против «Индианы Пэйсерс» (109:123) эффектно вколотил сверху после передачи
Деррика Роуза
.
Ли провёл на паркете 28 минут, собрав коллекцию из 9 очков, 4 подборов, 2 перехватов и 1 результативной передачи.
Посмотреть видео можно, перейдя по
следующей ссылке
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Нью-Йорк Никс
Деррик Роуз
Кортни Ли
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