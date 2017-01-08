Уэйд: меня впечатляет игра Джимми Батлера

Защитник «Чикаго Буллз»прокомментировал игру лидера командыв матче против «Торонто Рэпторс» (123:118).«Прямо сейчас он играет так же хорошо, как и любой другой игрок в НБА. То, что он делает в четвёртой четверти, впечатляет меня ещё больше, чем его статистика в конце дня. Он продолжает делать потрясающие вещи в нападении, а затем обороняется против лучшего игрока соперников на своей половине площадки. Это действительно впечатляет», – приводит слова Уэйда ESPN.В поединке с «Рэпторс» Батлер провёл на паркете 44 минуты, собрав коллекцию из 42 очков, 10 подборов, 5 передач и 3 перехватов.