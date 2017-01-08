В.Карасёв: несмотря на 110 очков «Химок», «Зенит» агрессивно действовал в защите

Главный тренер «Зенита»похвалил своих подопечных за победу над «Химками» (114:110) в Единой лиге ВТБ.«Очень нужная домашняя победа над сильным соперником, что особенно приятно после поражений от УНИКСа и «Локо». Порадовало, что, несмотря на 110 очков соперника, мы всё равно агрессивно действовали в защите. Просто индивидуально мастерство «Химок» очень высоко, и в начале игры они промахнуться не могли, но в концовке наши старания принесли свои плоды», — цитирует Карасёва пресс-служба Лиги ВТБ.