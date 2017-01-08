Шталбергс: «Нижний Новгород» жил в какой-то эйфории

Главный тренер «Нижнего Новгорода»считает, что причиной поражения его клуба от «Астаны» (84:93) стал неправильный настрой.«Поздравляю «Астану» с хорошей игрой в нападении. Соперник забил много сложных мячей, но это не оправдание. Мы жили ещё в какой-то эйфории, хотя казалось, что после игры с «Зенитом» уже вернулись на землю… Но если мы мажем 10 штрафных, а «Астана» доминирует на щитах, то это показывает, что мы были не готовы к этой игре должным образом, не было концентрации», — приводит слова Шталбергса официальный сайт Лиги ВТБ.