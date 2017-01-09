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Во время матча женских студенческих команд в США произошла драка

9 января 2017, понедельник. 00:35. Баскетбол
Во время матча женской студенческой баскетбольной лиги в США между командами «Невада» и «Юта» произошла драка. В концовке третьей четверти игрок «Юты» Антуана Робинсон толкнула Кэти Пауэлл из «Невады», что и спровоцировало конфликт.

В драке успели поучаствовать выбежавшие на площадку запасные игроки, однако усилиями официальных лиц и представителей команд её удалось быстро остановить. Робинсон и Пауэлл, как зачинщицы конфликта, получили технические фолы.


Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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