Во время матча женских студенческих команд в США произошла драка

Во время матча женской студенческой баскетбольной лиги в США между командами «Невада» и «Юта» произошла драка. В концовке третьей четверти игрок «Юты» Антуана Робинсон толкнула Кэти Пауэлл из «Невады», что и спровоцировало конфликт.В драке успели поучаствовать выбежавшие на площадку запасные игроки, однако усилиями официальных лиц и представителей команд её удалось быстро остановить. Робинсон и Пауэлл, как зачинщицы конфликта, получили технические фолы.