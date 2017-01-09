Хряпа: игроки ЦСКА согласились, что ничего страшного в Евролиге не произошло

Капитан ЦСКАуверен, что клуб прервёт неудачную серию в Евролиге, состоящую из трёх поражений подряд.«У нас прошло собрание игроков, где каждый высказал свои соображения о сложившейся ситуации. Мы сошлись во мнении, что ничего страшного не произошло. Понятно, проигрывать три игры подряд очень неприятно. Но наша игра в Мадриде была гораздо живее, чем в Белграде. Да, результат не в нашу пользу, но мы движемся в правильном направлении.Медленно, но мы исправим ситуацию. Наш спад пришёлся на середину чемпионата после очень хорошего начала. Сейчас тяжёлый момент, но у нас сильный тренерский штаб и 16 высококлассных игроков. Мы должны сплотиться и найти выход из положения. Дайте нам немного времени», — цитируют Хряпу «Известия».