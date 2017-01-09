28 очков Паркера не спасли «Милуоки» от поражения в Вашингтоне

«Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде нанёс поражение «Милуоки Бакс» со счётом 107:101.
Первая половина встречи прошла в равной борьбе, с небольшим преимуществом гостей. Решающей стала третья четверть, в которой «Уизардс» перехватили инициативу и ушли в отрыв, который «Бакс» не смогли отыграть по ходу заключительного периода.
В составе «Вашингтона» лучшим оказался Брэдли Бил, набравший 26 очков. Его партнёры по команде — Маркиф Моррис и Джон Уолл — записали на свой счёт соответственно 20 и 16 очков. Среди игроков «Милуоки» следует отметить Джабари Паркера (28 очков) и Малкольма Брогдона (22).