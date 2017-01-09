Трипл-дабл Хардена в матче с «Торонто» помог «Хьюстону» продлить победную серию

В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» на выезде выиграл у «Торонто Рэпторс» со счётом 129:122.«Рэпторс» лучше начали встречу и лидировали большую часть матча, но провалили начало заключительной четверти, позволив соперникам набрать 15 очков подряд. В дальнейшем игру контролировали уже баскетболисты «Хьюстона», которые удержали преимущество и продлили свою победную серию до восьми матчей.Самым результативным игроком встречи стал лидер «Рокетс», оформивший трипл-дабл из 40 очков, 11 передач и 10 подборов. Лучшим среди игроков «Торнто» с 36 очками оказался