22 очка Хэйворда не спасли «Юту» от поражения в Мемфисе

В матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» на домашнем паркете выиграл у «Юты Джаз» со счётом 88:79.«Гриззлиз» завершили первую половину встречи с перевесом в 5 очков, а после перерыва смогли увеличить своё преимущество. В заключительной четверти «Джаз» несколько сократили отставание, но избежать поражения в итоге не сумели.Среди игроков «Мемфиса» следует отметить, набравших соответственно 17 и 19 очков. В составе «Юты» лучшим с 22 очками оказался