15 очков и 9 подборов Мозгова помогли «Лейкерс» выиграть у «Орландо»

«Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 111:95.Первая половина встречи прошла в равной борьбе с небольшим преимуществом гостей. Решающей стала заключительная четверть, которую «Лейкерс» выиграли, позволив соперникам набрать лишь 9 очков. В дальнейшем команда из Лос-Анджелеса контролировала игру и довела встречу до победы.Самыми результативными игроками встречи стали лидеры «Орландо», а такжеиз «Лейкерс», набравшие по 19 очков. На счету Ибаки дабл-дабл — 19 очков и 10 подборов.за 30 минут, проведённых на площадке, набрал 15 очков, а также сделал 9 подборов, 2 передачи и 1 перехват.