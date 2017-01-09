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Колдуэлл-Поуп реализовал победный трёхочковый в матче с «Портлендом»

9 января 2017, понедельник. 10:17. Баскетбол
Защитник «Детройт Пистонс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп стал автором победного броска в поединке регулярного чемпионата против «Портленд Трэйл Блэйзерс» (125:124 2ОТ).

Колдуэлл-Поуп реализовал трёхочковый за девять секунд до конца второго овертайма.

Посмотреть видео можно, перейдя по следующей ссылке.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Пистонс Портленд Трэйл Блэйзерс Кентавиус Колдуэлл-Поуп
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