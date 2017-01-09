<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2016
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA
ATP
Australian Open 2017
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Кубок Кремля 2016
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Пляжный волейбол
Кубок России
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Борьба
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Фэнтези футбол
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт
Купить билет на матч ХК Салават Юлаев!
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
10:17
Колдуэлл-Поуп реализовал победный трёхочковый в матче с «Портлендом»
10:06
Харден оформил 10-й трипл-дабл в сезоне
10:01
Эмбиид: у «Филадельфии» есть шанс выйти в плей-офф
09:30
«Детройт» вырвал победу у «Портленда», Реджи Джексон набрал 31 очко
08:50
15 очков и 9 подборов Мозгова помогли «Лейкерс» выиграть у «Орландо»
12:08
Дочь Джей Ар Смита родилась на пять месяцев раньше срока
20:51
35 очков Карасёва помогли «Зениту» вырвать победу у «Химок»
08:50
15 очков и 9 подборов Мозгова помогли «Лейкерс» выиграть у «Орландо»
11:12
Уэйд: меня впечатляет игра Джимми Батлера
12:49
Сокрушительные данки Таунса и Бертаньша – в топ-10 дня в НБА
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Колдуэлл-Поуп реализовал победный трёхочковый в матче с «Портлендом»
9 января 2017, понедельник. 10:17.
Баскетбол
Защитник «Детройт Пистонс»
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
стал автором победного броска в
поединке
регулярного чемпионата против «Портленд Трэйл Блэйзерс» (125:124 2ОТ).
Колдуэлл-Поуп реализовал трёхочковый за девять секунд до конца второго овертайма.
Посмотреть видео можно, перейдя по
следующей ссылке
.
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Пистонс
Портленд Трэйл Блэйзерс
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
Комментарии:
Правила
Новости. Баскетбол
9 января 2017, понедельник
10:42
«Филадельфия» повторила результат прошлого сезона, одержав 10 побед
10:17
Колдуэлл-Поуп реализовал победный трёхочковый в матче с «Портлендом»
10:06
Харден оформил 10-й трипл-дабл в сезоне
10:01
Эмбиид: у «Филадельфии» есть шанс выйти в плей-офф
09:30
«Детройт» вырвал победу у «Портленда», Реджи Джексон набрал 31 очко
08:50
15 очков и 9 подборов Мозгова помогли «Лейкерс» выиграть у «Орландо»
08:30
58 очков Карри и Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Сакраменто»
07:06
«Кливленд» одолел «Финикс», Джеймс и Букер набрали по 28 очков
06:47
22 очка Хэйворда не спасли «Юту» от поражения в Мемфисе
05:00
Трипл-дабл Хардена в матче с «Торонто» помог «Хьюстону» продлить победную серию
02:02
«Клипперс» оказался сильнее «Майами», Редик набрал 25 очков, Драгич — 24
01:43
28 очков Паркера не спасли «Милуоки» от поражения в Вашингтоне
00:49
Хряпа: игроки ЦСКА согласились, что ничего страшного в Евролиге не произошло
00:35
Во время матча женских студенческих команд в США произошла драка
8 января 2017, воскресенье
23:56
«Филадельфия» обыграла «Бруклин», несмотря на 26 очков Лопеса
23:41
Итудис: ЦСКА провёл игру с «Цмоки-Минск» на высоком уровне
23:10
Ведищев: сегодня Дженнинг был игроком, готовым повести «Локо» за собой
22:11
Шталбергс: «Нижний Новгород» жил в какой-то эйфории
21:54
С. Карасёв: у меня получилась хорошая дуэль со Шведом
21:52
В.Карасёв: несмотря на 110 очков «Химок», «Зенит» агрессивно действовал в защите
21:49
Иванович: это был не баскетбол «Химок», это была игра «Зенита»
20:51
35 очков Карасёва помогли «Зениту» вырвать победу у «Химок»
20:17
Пашутин: УНИКС хотел сыграть с «Локомотивом» в некрасивый баскетбол
20:00
Обрадович: «Локомотив» не дал разгуляться Лэнгфорду
19:29
ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» "+37", де Коло набрал 21 очко
19:12
Форвард «Локомотива-Кубань» Зубков признан MVP Единой лиги ВТБ в декабре
18:50
17 очков Хиллиарда не спасли «Енисей» от поражения в игре с ВЭФом
18:21
«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС "+11", несмотря на 16 очков Джонсона
17:17
Д. Батлер: горжусь тем, как старательно работаю и играю
16:42
«Портленд» хочет подписать Тайсона Чендлера
15:16
Дьенг: Уиггинс нужен «Миннесоте» в каждом матче
15:09
18 очков Роберта Лоури помогли «Астане» обыграть «Нижний Новгород»
14:44
С. Обрадович: УНИКС – наш главный конкурент за 2-3-е места в Единой лиге ВТБ
14:01
Дерозан встретился с Бошем перед матчем с «Чикаго»
13:53
Деллаведова готов помочь «Милуоки» в матче с «Вашингтоном»
13:42
Кларксон: Брайант научил меня всегда держать руки поднятыми
13:29
Буденхольцер: Корвер был важной частью «Атланты»
13:01
«Атланта» не планирует оставлять Мо Уильямса в своём составе
12:49
Сокрушительные данки Таунса и Бертаньша – в топ-10 дня в НБА
12:31
Итудис: ЦСКА нужно вернуться на путь побед
12:25
Айзея Томас: Смарт – особенный игрок
12:08
Дочь Джей Ар Смита родилась на пять месяцев раньше срока
11:12
Уэйд: меня впечатляет игра Джимми Батлера
10:43
Расселл Уэстбрук оформил 17-й трипл-дабл в сезоне
10:40
Кармело Энтони: мне приходится играть с травмой плеча
Все новости
RSS
Кто станет MVP регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17?
Расселл Уэстбрук, «Оклахома-Сити Тандер»
Леброн Джеймс, «Кливленд Кавальерс»
Кевин Дюрант, «Голден Стэйт Уорриорз»
Джеймс Харден, «Хьюстон Рокетс»
Кавай Леонард, «Сан-Антонио Спёрс»
Демар Дерозан, «Торонто Рэпторс»
Кто-то другой
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+