Теодосич: не планирую уходить из сборной Сербии

Разыгрывающий ЦСКАзаявил, что главный тренер национальной команды Сербиивсегда может рассчитывать на его помощь.«Я хочу носить майку сборной Сербии как можно дольше. Хочу вместе со своей сборной завоёвывать медали. Посмотрим, чего нам удастся достичь на Евробаскете-2017.Я уже долгое время выступаю за национальную команду Сербии и понимаю, что в будущем мне нужно будет задуматься о завершении международной карьеры. Но сейчас я не думаю об этом. Этого нет в моих планах. Если тренер хочет, чтобы я играл, то может рассчитывать на меня», – приводит слова Теодосича Mondo.