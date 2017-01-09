Уолтон: в последнее время Мозгов нашёл свою игру

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс»сказал, что центровойв конечном счёте справился с трудностями начала сезона.«С тех пор как он сказал, что будет вкладывать больше физической силы, он здорово играет. Он хорошо поработал над набором формы. Как ветерану, мы даём ему большую свободу действий, чтобы найти свой путь. Нам пришлось играть странным составом, и его игровое время было нестабильно. Думаю, от этого пострадала его статистика. В последнее время он нашёл свою игру и многое нам даёт», — приводит слова Уолтона LA Times.