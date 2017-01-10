Тадж Гибсон: Джимми Батлер не может набирать по 50 очков в каждом матче

Мощный форвард «Чикаго Буллз»после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» подчеркнул необходимость качественной поддержки лидеров.«Джимми Батлер не может набирать по 50 очков в каждом матче. Остальным баскетболистам нужно играть лучше. Мы должны поддерживать его намного сильнее», – передаёт ESPN слова Гибсона.Встреча завершилась поражением «Чикаго» со счётом 94:109, а Батлер в ней набрал 1 очко и отдал 7 передач. Поединок также пропустил атакующий защитник Дуэйн Уэйд.