Брокхофф: 12-е место «Мурсии» в АСВ ещё ни о чём не говорит

Форвард «Локомотива-Кубань»дал комментарий к предстоящему матчу Топ-16 Еврокубка с «Мурсией», который состоится 11 января в Краснодаре.«Мы рассчитываем на серьёзное сопротивление со стороны «Мурсии». То, что они находятся в своём чемпионате лишь на 12-м месте, ещё ничего не значит, Еврокубок и лига АСВ — разные турниры. Тем более дома нам совсем нельзя проигрывать, ведь в этом случае наша победа в первом туре будет обесценена. Это будет серьёзная игра с серьёзным соперником, но мы всё надеемся на то, что продолжим побеждать», — приводит слова Брокхоффа официальный сайт клуба.