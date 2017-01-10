Бунгу-Коло: «Бавария» — одна из лучших команд Германии

Форвард «Химок»поделился ожиданиями накануне матча Еврокубка против «Баварии». Игра состоится 11 января в 22:00 мск.«Нас ждёт сложный матч, так как мы сыграем в гостях. Мы потерпели поражение в Лиге ВТБ, и это тоже случилось на выезде. Нужно быть более собранными, так как Кубок Европы — важный турнир для нашей команды. У нас есть шанс заработать два очка, если мы будем серьёзно настроены. «Бавария» — одна из лучших команд Германии, которая в прошлом сезоне выступала в Евролиге. Этот клуб, как и «Химки», хочет играть на высоком уровне. Встреча будет серьёзной для обеих команд», — приводит слова игрока официальный сайт «Химок».