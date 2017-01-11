41 очко Дерозана помогло «Торонто» отыграться с «-16» и победить «Бостон»

«Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Бостон Селтикс». Встреча прошла в «Эйр Канада-центре» в Торонто и закончилась со счётом 114:106 в пользу хозяев. По ходу третьей четверти преимущество «Бостона» достигало 16 очков, однако для итоговой победы этого оказалось мало.Самым результативным в составе «Рэпторс» стал— на его счету 41 очко и 13 подборов. Также дабл-дабл оформил Йонас Валанчюнас — 18 очков, 23 подбора. Кайл Лоури набрал 24 очка. У «Селтикс» стоит отметить Айзею Томаса, набравшего 27 очков.Это поражение прервало победную серию «Бостона», которая насчитывала четыре матча.